Alex Bisogno -de 48 años de edad- le respondió a Pati Chapoy y jura que sólo busca cuidar de la hija de Daniel Bisogno.

La presentadora de televisión acusó al hermano de Daniel Bisogno por querer generar conflicto por el tema de la herencia.

Después de que Alex Bisogno publicara un comunicado anunciando una ruptura entre su familia y Cristina Riva Palacio, ex esposa de Daniel Bisogno y mamá de Michaela Bisogno.

Alex Bisogno concedió una entrevista a René Franco para hablar de los problemas que surgieron por la herencia de su hermano, Daniel Bisogno.

Uno de los primeros puntos que quiso tocar fue para aclarar su papel, pues ha sido señalado de generar conflicto, según Pati Chapoy.

Además, usuarios en redes sociales lo acusan de querer sacar provecho de la herencia de Daniel Bisogno.

Sin embargo, Alex Bisgono dejó en claro que ninguno de los hermanos está interesado en el dinero.

“Los hermanos no estamos peleando absolutamente nada. Yo, Alejandro Bisogno, no quiero un peso de Daniel. No me interesa, no lo necesito.”

Alex Bisogno