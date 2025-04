¿Problemas por la herencia de Daniel Bisogno? Se confirma ruptura entre la familia del ex conductor de Ventaneando y la mamá de su hija.

A casi dos meses de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex Bisogno -de 48 años de edad- revela que no saben dónde se encuentran sus cenizas.

Tras la muerte de Daniel Bisogno se dio a conocer que no había dejado testamento, sin embargo se dijo que esto no causaría ningún problema en la familia.

Y es que se reveló que Daniel Bisogno dejó una carta no legal en donde establecía su última voluntad, sin embargo a más de un mes de su muerte se confirmó una ruptura entre su familia y la mamá de su hija.

Fue Alex Bisogno quien compartió un comunicado en donde reveló que si hay problemas en la familia por la herencia de Daniel Bisogno luego de que su hermano no dejó testamento.

Alex Bisogno señaló que la ex esposa de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio, inició un juicio por la herencia del exconductor y además había cortado toda clase de comunicación con ellos.

De acuerdo con Alex Bisogno, ya se cambiaron las chapas de la casa de Daniel Bisogno por lo que ahora no saben dónde se encuentran sus cenizas.

“Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que habían cambiado las llaves de las chapas de su casa. A la fecha no sabemos dónde están las cenizas, ni donde podemos visitarlas, sobra decir que mi padre está profundamente triste por esto”

Sobre el juicio que habría iniciado Cristina Riva Palacio, Alex Bisogno destacó que le parecía innecesario pues podrían llegar a un acuerdo con voluntad de ambas partes.

En ese sentido, Alex Bisogno le pidió a Cristina Riva Palacio que les permitieran tener contacto con Michaela.

En medio de rumores de que la familia de Daniel Bisogno quiere quedarse con toda la herencia, Alex Bisogno explica qué es lo que en realidad buscan.

De acuerdo con Alex Bisogno, su familia no se encuentra peleando la herencia que le corresponde a Michaela, pues siempre buscarán su bienestar.

“La familia Aguilar Bisogno no está peleando ninguna herencia que le corresponde a Michaela. Para nosotros lo más importante es su bienestar y así sera siempre. Le rogamos al público y la prensa que no permitan que unos cuantos mientan tratando de buscar antagonistas o escándalos que no existen”

Alex Bisogno