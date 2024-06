Alessandra Rosaldo se ríe de quienes la andan divorciando de Eugenio Derbez

A Alessandra Rosaldo nuevamente la están divorciando de Eugenio Derbez por lo que contrario a molestarse, mejor se ríe.

Sobre todo ahora que Alessandra Rosaldo está por celebrar su doceavo aniversario de bodas con el comediante y productor de cine y televisión Eugenio Derbez.

Por lo que con la mejor actitud, la actriz y cantante de Sentidos Opuestos desmiente que su matrimonio esté en crisis.

Frente a micrófonos de Venga La Alegría, Alessandra Rosaldo -de 52 años de edad- niega tener problemas con Eugenio Derbez -de 62 años de edad-.

A Alessandra Rosaldo le parece chistoso que continuamente la andan divorciando de Eugenio Derbez ya que cuando realmente tienen problemas nadie se entera.

Cabe señalar que la pareja lleva 18 años junta.

Su historia de amor comenzó en 2005, en julio de 2012 contrajeron nupcias por lo que actualmente, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez forman uno de los matrimonios más sólidos en el mundo de la farándula.

Por otro lado, ahora que el musical Aventura regresó al teatro bajo la producción del productor Juan Osorio -de 67 años de edad- y protagonizada por Irina Baeva, Alessandra Rosaldo recuerda que hace muchos años atrás la invitaron a participar.

Fue la fallecida Carmen Salinas quien extendió la invitación a Alessandra Rosaldo, quien no aceptó por proyectos laborales.

“Hace siglos (me invitaron). Estamos hablando de la prehistoria. Sí, en algún momento doña Carmelita Salinas me invitó, no me acuerdo ni el año, pero recuerdo que en ese momento no sé si estaba yo haciendo novela o no sé si estaba todavía con Sentidos”

Alessandra Rosaldo