Aleks Syntek revela que podría cantar reggaetón, pese a haber dicho que esa música “viene de los simios”

Aleks Syntek reveló que podría cantar reggaetón, pese a haber dicho en el pasado que esa música “viene de los simios” e incluso pidiera que su transmisión fuera regulada.

Aleks Syntek matizó la férrea postura que por años mantuvo en contra del reggaetón, explicando que no está en contra del género musical, sino de las letras tan explícitas que incluye.

Aleks Syntek también habló sobre las razones de que en la secuela de ‘Sexo Pudor y Lágrimas’, sea Alejandra Guzmán quien interpreta la canción que él hizo famosa.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Aleks Syntek aseguró que su rechazo hacia el reggaetón no fue como artista, sino como padre de familia preocupado por lo que sus hijos escuchan:

“Yo siempre he hablado como papá, yo no es crítica de artista a artista, yo hablo como papá y me preocupan mucho mis hijos, creo que es importante que lo tengamos en cuenta como sociedad”

Pese a ello, Aleks Syntek confesó que ahora ha contemplado la posibilidad de cantar reggaetón, siempre y cuando el mensaje de la canción sea apto para todo el público:

“Es que no toda la música urbana tiene contenido nocivo, y hay muchas canciones que son bonitas, buenas, que tienen un buen mensaje, justo hoy viajé en el avión con Sebastián Yatra, y fue alguien que me defendió mucho cuando hablé de ese tema, y lo entendió bien, él lo dijo muchas veces: ‘tiene razón Syntek en el caso de que no se debe exponer la música que no es apta para niños en lugares para niños’”

