Alejandro Tommasi, quien en el pasado aseguró que tuvo que aceptar públicamente su homosexualidad por culpa de su exnovio Óscar Ruiz, quien lo acusó de violencia doméstica, hoy dice identificarse como pansexual.

Consciente de que el mundo está evolucionando, Alejandro Tommasi, de 65 años de edad, dice haber abierto su corazón a las mujeres.

“Lo que yo siempre les he dicho, que los términos han cambiado y ahora soy pansexual”, dijo para posteriormente asegurar que el terreno del amor busca a una persona que lo trate bien, que lo quiera y que lo ame.

Alejandro Tommasi (Agencia México )

Cabe señalar que el término pansexual lo utilizan las personas que dicen sentirse atraídas sexualmente y románticamente por otras personas sin importar su género.

En este caso el o la interesada se fija más en las cualidades de la otra personas (su personalidad, sus valores, su humor, su belleza, etcétera).

Alejandro Tommasi revela su amor por Carmen Salinas y Laura Flores

Tras asegurar que sí caería en brazos de una mujer, el veterano actor mexicano dice que se hubiera casado con Carmen Salinas, quien murió en diciembre de 2021, a la edad de 82 años.

“Yo me hubiera casado con Carmen Salinas porque me trataba bien, era un amor conmigo”, reveló, así como aseguró sentirse atraído por la personalidad de Laura Flores, de 59 años de edad.

“Laura Flores ya está casada y si no lo fuera yo me la robaba porque es un amor. Uno se enamora de la persona, no tanto de la sexualidad, pero de que se puede con cualquiera se puede”, remató.

Alejandro Tommasi no se vende

Alejandro Tommasi reveló que personas de todo tipo le han ofrecido dinero para casarse: “me han ofrecido casas, dinero, o sea todo, y yo digo ‘¿a mi edad, qué me pongan? Eso es para un chavito al que le dicen: te voy a poner casa y coche y te saco de trabajar’”

Propuestas que ha rechazado y rechazará porque está acostumbrado a trabajar para tener sus cosas: “no voy a caer por una cuestión económica”, insiste ante medios de comunicación que lo interceptaron a la salida de una función de la puesta en escena Lagunilla Mi Barrio.