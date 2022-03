Tras el escándalo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alejandro Speitzer dice que tristemente Sandra Cuevas demuestra que queda mucho que ver en la política y no son cosas buenas.

Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, se encuentra en medio de la controversia luego de que fue expuesta lanzando pelotas con billetes de 500 pesos pegados.

Alejandro Speitzer lamentó esta situación y señaló que este tipo de actos solo demuestran cosas negativas de la política y como se realizan diferentes actos para poder quedarse en el poder.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se encuentra en medio de la controversia por presuntamente haber regalado dinero pegado a pelotas durante un mitin realizado el pasado 28 de febrero en la demarcación.

Diversas personas han cuestionado el acto de la alcaldesa de Cuauhtémoc, tal fue el caso de Alejandro Speitzer quien destacó que está acción solo demuestra lo mal que está la política.

A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Speitzer compartió el video en el que se muestra como una persona muestra que en una pelota tiene un billete de 500 pesos.

En las imágenes se puede escuchar en las bocinas a una persona que les dice a los asistentes que: “Ahí están los regalos que se les prometió”. “Son regalos, eh, no los estamos comprando”, agregó el hombre.

En su mensaje Alejandro Speitzer destacó que pensó que ya había visto todo en los políticos, pero lo que realizó Sandra Cuevas supera todo.

Alejandro Speitzer puntualizó que tristemente esta acción solo demuestra que queda mucho que ver y lamentablemente no son cosas buenas.

En medio de la controversia que se ha generado Sandra Cuevas negó repartir dinero a través de pelotas, a través de las rede sociales se ha difundido un video en donde se mostraría su acción.

“Yo no vi ningún balón. Desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo y estar diario cerca con la gente”

Al ser cuestionada en la Cámara de Diputados, la alcaldesa de Cuauhtémoc señaló que no respondería más preguntas sobre su acción y no respondió a los cuestionamientos de la prensa.

“No nos desviemos. Estamos hablando de la persecución política y de ahí no me van a sacar. Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover”

Sandra Cuevas