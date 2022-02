Alejandro Fernández le dice adiós a su bigote y sus fans se lo agradecen (VIDEO)

Muy a su pesar, Alejandro Fernández le dijo adiós al bigote que se dejó crecer durante casi 5 meses, “por una buena causa” que aun no ha dado a conocer.

¿Qué convenció a Alejandro Fernández de volver a mostrar su rostro sin vello facial? El hijo de Vicente Fernández lo explicó en un video, donde mostró paso a paso cómo se rasuró.

Aunque a Alejandro Fernández no le hizo muy feliz decirle adiós a su bigote tipo Camilo, quienes se lo agradecieron con creces fueron sus fans.

El domingo 6 de febrero, Alejandro Fernández publicó un video en su cuenta de Instagram donde mostró cómo se despidió de su ya largo bigote.

¿Por qué decidió cortárselo? Alejandro Fernández explicó que fue para complacer a su público, que casi siempre lo ha visto con la cara rasurada:

“Se llegó el día, hoy trabajo en León, así es que me lo tengo que cortar porque si no la gente me va a ver y va a ser muy extraño para todo el público verme con este mostachón, asi es que le vamos a dar para abajo, ¿ok?”

Alejandro Fernández