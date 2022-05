Alejandra Guzmán regresa a México luego de Perrisimas tour con Paulina Rubio, pero se enfrenta llena de polémicas a su alrededor.

El tema de Frida Sofía no ha quedado en el pasado, pues ante la ausencia de Alejandra Guzmán en el país, se dijo había desheredado a su hija dejándole todo a su sobrino Apolo.

Por otra parte, se recordó que Alejandra Guzmán habría apuñalado a un novio en Estados Unidos, lo que la tenía sin Visa de trabajo en el país norteamericano.

Pero ante toda la controversia, Alejandra Guzmán enfrentó a los medios en el Aeropuerto respondiendo “quiero llegar a bañarme y saludar a mis perros”.

Alejandra Guzmán estuvo de gira por Estados Unidos con Paulina Rubio, y aunque en un principio se mostraron tensas, después los shows fueron mejores.

Mientras la rockera daba todo en el escenario, en México crecían las polémicas de:

Ante la ola de cuestionamientos, Alejandra Guzmán, aunque sí respondió al regreso de su mamá al teatro, a los demás prefirió decir “quiero llegar a bañarme y saludar a mis perros”.

Cuando se le pidió hablar con la verdad sobre la supuesta detención en Estados Unidos por apuñalar a un exnovio en febrero de 2021, Alejandra Guzmán dijo:

Alejandra Guzmán aunque se mostró evasiva con algunos tema con la prensa, sí habló de su pensar sobre que Silvia Pinal quiera seguir actuando en el teatro.

Después de la controversia alrededor de Silvia Pinal y la obra de teatro ‘Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!’, se había dicho que Alejandra Guzmán estaba preocupada por su salud.

Ahora, fue la misma cantante quien dijo respetar el deseo de Silvia Pinal de seguir trabajando.

Finalmente, Alejandra Guzmán aunque estuvo en el tour con Paulina Rubio negó estar enterada del tocamiento que el guardia de seguridad le hizo a su compañera de escenario.

“¿Cómo, la toquetearon? Yo no sé nada, yo creo que no me tocó a mí”.

Alejandra Guzmán, cantante.