Alejandra Guzmán considera que ha sido una mamá “muy amorosa”

Alejandra Guzmán aseguró que como mamá ha sido “muy amorosa” y “diferente”, mencionó que a sus sentimientos están plasmados en la canción que hizo hace tiempo.

En una entrevista, Alejandra Guzmán habló sobre la controversia que está pasando con su hija Frida Sofía, después de que acusó a Enrique Guzmán de tocamientos indebidos.

La ‘Reina de Corazones’, Alejandra Guzmán fue entrevistada por Galilea Montijo para el programa ‘Hoy’, en donde fue cuestionada sobre su papel como mamá.

Alejandra Guzmán se describió a si misma como una madre “muy amorosa” y explicó que, a pesar de no poder hablar del tema, ella tiene muy claro el rol que ha tenido.

Sin embargo, aseguró que es una mamá “orgullosísima” lo cual ha plasmado en la canción que hizo, refiriéndose a ‘Yo te esperaba’ .

“Ahí está la canción que hice, no la hice yo, hice una carta y de esa carta y de ahí salió esa canción”.

Sin embargo, ha sido su propia hija Frida Sofía quien ha desmentido en diversas ocasiones que la canción de Alejandra Guzmán haya sido de su autoría.

Fue en 2019 la primera vez que Frida Sofía mencionó que la canción no es de su autoría.

Posteriormente, tras la denuncia que hizo en contra de las acciones de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, la modelo volvió a mencionar que la canción no es suya.

“No la escribiste tú y obvio no aplica lo que dice la canción a tus acciones hacia mi (sic)”.

Asimismo, Alejandra Guzmán, dijo que lo que le hace falta para ser feliz es encontrar a una persona que le “enseñe algo bueno”.

Alejandra Guzmán señaló, con un suspiro entrecortado, que, si llega alguien en su vida, espera que sea “alguien de verdad”.

“Si llega alguien que llegué a llenarme el corazón, que puedo confiar, que pueda ponerme en su hombre y no sé hay muchas cosas que todavía no se me han dado en la vida”.

Alejandra Guzmán, cantante.