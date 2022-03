Tras darse a conocer que la actriz viajó sola a Colombia, la gente se pregunta si ¿Aleida Núñez y su sugar Bubba Saulsbury terminaron? Esto es lo que sabemos.

En días pasados, Aleida Núñez aseguró que la distancia juega un papel muy importante en su relación con Bubba Saulsbury, con quien aún tiene comunicación.

Sin embargo, hasta el momento, Aleida Núñez se ha negado a etiquetar la relación que mantiene con el empresario originario de Odessa, Texas, ya que “aún estaban viendo”, es decir, se trataban con cariño y no precisamente de amigos.

Recordemos que en diciembre de 2021 ambos pasaron días de ensueño en Dubái; posteriormente se supo que el magnate consentía a la actriz con lujosos regalos, pero no habría sido suficiente para una relación duradera.

Bubba Saulsbury y Aleida Núñez (@bubba.saulsbury / Facebook)

Revelan motivo de la ruptura entre Aleida Núñez y Bubba Saulsbury

Hace unos días, Aleida Núñez se mostró triste por la muerte de su perrita Bambi y por la distancia que había entre ella y Bubba Saulsbury, quien por motivos laborales no pudo estar a su lado para consolarla tras la pérdida.

Aunque Aleida Núñez aseguró que la distancia jugaba un papel importante en su relación con Bubba Saulsbury, rápidamente aclaró que aún mantienen comunicación.

Aleida Núñez y su ‘sugar daddy’ multimillonario (Facebook / Bubba Saulsbury)

No obstante, no mencionó que su romance llegó a su fin debido a que ella y Bubba Saulsbury no están en la misma frecuencia.

Una amiga cerca a Aleida Núñez, reveló a la revista TV Notas, que Aleida Núñez decidió terminar el romance que apenas tomaba forma porque descubrió que a Bubba Saulsbury le gusta cazar animales silvestres . Acción que ella aborrece.

Bubba Saulsbury (Bubba Saulsbury / Facebook)

Aunque el empresario presume su gusto en redes sociales, la actriz lo desconocía por lo que al ver fotos de Bubba Saulsbury orgulloso de la muerte de sus presas, lo encaró, le pidió que abandonara el hobby pero él se negó.

A Aleida Núñez le quedó claro, Bubba Saulbury eligió matar animales solo por placer antes que procurarla y protegerla.

Lo mejor fue cortar por las buenas ya que ella es madre y no desea que su hijo siga los pasos de un hombre como el magnate. Decidió mantenerse fiel a lo que cree.