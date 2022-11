Aleida Núñez tiene novio, pero no sería el que le llena el corazón y estaría esperando un nuevo amor a inicios del 2023.

La actriz Aleida Núñez de 41 años de edad, contó hace unos meses que tenía novio y se trataba del actor Martin Babilotte.

El amor había florecido a tal punto que le presentó a su familia y la llevó a pasear al viejo continente.

Durante un encuentro con medios, Aleida Núñez reveló que uno de sus exnovios se tatuó sus labios, al estilo Belinda.

“Ya tuve un galán que se tatuó mis labios y mi nombre en sus partes íntimas” al final ignora si este exnovio se quitó el tatuaje o se lo dejó.

Cuenta que esto surgió durante una noche romántica, pues Aleida Núñez se lo sugirió a su entonces novio, pero se lo había dicho en broma.

Al final su pareja accedió y dice que le quedó increíble, pero el tatuaje le causó mucho dolor.

Aleida Nuñez fue cuestionada sobre si había pensado en tatuarse el nombre de alguno de sus novios, a lo que ella dijo que no.

Al parecer no ha llegado un hombre a la vida de la cantante, que la impacte al punto de quererse tatuarse su nombre.

“Todavía no me ha llegado así el que yo diga aquí, no me ha llegado todavía. Yo presiento que este año tal vez o a principios del otro me va llegar el que me haga que me ponga el tatuaje”

Aleida Núñez