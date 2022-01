Aleida Núñez habla de su viaje con el ‘sugar daddy’, tras la controversia que ha generado la actriz revela cual es la verdad sobre lo dicho.

Este lunes en entrevista en vivo durante el programa Hoy, Aleida Núñez hablo la relación que sostiene con Bubba Saulsbury , el supuesto ‘sugar daddy’ de la actriz.

En donde, Aleida Núñez aseguro que su reciente viaje a Medio Oriente , no fue parte de los regalos de su supuestos ‘sugar daddy’.

Aleida Núñez (Agencia México)

Luego de que la revista la revista TVNotas dijera que el viaje de Aleida Núñez lo hizo gracias a su “sugar daddy”.

Por lo que Aleida Núñez afirmó que su viaje salió de la carteta de la actriz y era algo que ya tenía planeado.

“Yo lo tenía este vieje planeado… y tenía como el espacio en diciembre para irme y recibir el año allá, y sí, ¡padrísimo!, me fui a Emiratos Árabes, Abudabí, Turquía, Estambul y Capadocia” Aleida Núñez.

Aleida Núñez no tiene nada que ocultar

En los dichos de un supuesto “sugar daddy”, Aleida Núñez dice que no tiene nada que ocultar.

Ante las preguntas de los conductores de Hoy, Aleida Núñez aclaro que a Bubba Saulsbury supuesto “sugar daddy” de la actriz lo conocio a traves de una amiga .

Por lo que Aleida Núñez dijo que no es verdad las cosas que se han dicho de que lo conoció por internet.

“Es importante mi versión, porque ya saben que siempre hablan o escriben a la deriva. Yo lo conocí en octubre del año pasado, nos presentó una amiga en común, estuvimos en San Miguel de Allende y de ahí nos llevamos increíble y empezó a visitarme acá en México, es de Texas” Aleida Núñez.

Aleida Núñez (@aleidanunez/Instagram )

Ante esto a Aleida Núñez también se le cuestiono si es pareja de Bubba Saulsbury.

A lo que Aleida Núñez opinó que es feo que se pongan títulos, debido a que dijo la actriz considera que es muy pronto para confirmar un romance formal .

“Empezamos a salir en octubre, y vamos a ver qué va a ir pasando, obviamente sí se pretende una relación seria, bien, o sea” Aleida Núñez.

Asimismo, Aleida Núñez refrendo que en esta relación quiere ir paso a paso, pero pese a esto no hay nada que ocultar.

Por lo que se tomara su tiempo para disfrutar de la relación, en donde “ él es soltero, yo también, no pasa nada ”.

Aleida Núñez se ríe de sus memes

Durante su participación en el programa Hoy, Aleida Núñez tomo ha gracia el meme que ha circula de la actriz como una ‘santa’.

Luego de que los internautas viralizaran la image de ‘santa’ Aleida Núñez, en donde le rezan para tener suerte en el amor.

“Es que yo creo que cuando te amas a ti misma, te puede amar cualquier persona, es algo muy bonito, es algo que vas generando en la vida y lo que me dicen ‘es que es como un príncipe’ y yo ‘es que mira, de por sí nosotros ya somos reinas, no necesitamos un príncipe a nuestro lado’” Aleida Núñez.

A lo que Aleida Núñez dijo que era muy ‘chistoso’ la forma en que la ven, pero dijo que también es parte de lo que ella trasmite a sus seguidores.

Ante esto Aleida Núñez apuntó que lo que siempre ha buscado para su felicidad es “un hombre inteligente, un hombre que me respete, que quiera, que me proteja, y ¿a quién no le gusta que te consientan?”, concluyó.