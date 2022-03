Aleida Núñez revela que se dio un tiempo con su sugar daddy y desmiente versiones que su separación fue por la caza de animales salvajes que practicaba el millonario.

En los últimos días han surgido varios rumores acerca de los motivos que habían llevado a Aleida Núñez a finalizar su relación con el empresario Bubba Saulsbury.

En un encuentro con varios medios Aleida Núñez confesó que en realidad solo decidió poner una pausa al amor, ya que cuenta con varios proyectos que impedían que puedan estar juntos.

Aleida Núñez se habría mostrado muy feliz con su relación con su sugar daddy, es por ello por lo que sorprendió a sus seguidores cuando reveló que ya no mantenía un romance con el empresario Bubba Saulsbury.

En medio de las especulaciones, Aleida Núñez fue cuestionada sobre su relación con Bubba Saulsbury y confesó que en realidad se decidieron dar un tiempo ya que se encontraban con mucho trabajo.

En entrevista compartida por la reportera Berenice Ortiz, Aleida Núñez se mostró muy molesta con los rumores que habían asegurado que había dejado a su sugar daddy por su afición a la caza de animales salvajes.

Aleida Núñez destacó que ella no está de acuerdo con la caza de animales, pero tampoco es quién para entrometerse en las acciones que hace el empresario Bubba Saulsbury en su tiempo libre.

“Obviamente yo no estoy de acuerdo con la cacería, pero no me voy a involucrar en sus decisiones personales, en su vida privada, en ese aspecto porque creo si él lo realiza es porque debe tener sus por qué y no me corresponde a mí hablar de ese tema”

Aleida Núñez