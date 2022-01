Aleida Núñez defiende al ‘sugar daddy’ tras ser criticado por su sobrepeso y señala que el físico no le importa ya que le ha demostrado su amor con detalles.

En plena celebración de su cumpleaños número 41, Aleida Núñez fue cuestionada sobre su relación con el empresario Bubba Saulsbury, quien ha sido tachado como el ‘sugar daddy’ de la actriz.

En entrevista con varios medios, Aleida Núñez se mostró muy feliz con su relación y les pidió a las personas que la atacan que vivan su vida y le dejen vivir la suya.

Aleida Núñez se encuentra en medio de la controversia luego de que diversos usuarios la han criticado por tener un ‘sugar daddy’. Sin embargo la actriz defendió su relación con el empresario Bubba Saulsbury.

En video compartido por el periodista Edén Dorantes, Aleida Núñez defendió al ‘sugar daddy’ tras ser criticado por su sobrepeso.

De manera contundente Aleida Núñez señaló que a ella la enamoró la forma de ser del empresario Bubba Saulsbury y no su físico.

“No me importa, creo que finalmente yo como mujer me pueden conquistar o me puedo llegar a enamorar por la esencia por la forma de ser, de conquistarme”

Aleida Núñez señaló que no se trata de dinero que pueda tener una persona sino los detalles que hace todos los días.

Durante su conversación Aleida Núñez puntualizó que ella incluso sufrió bullying cuando subió 10 kilos y sabe que es una situación difícil por las constantes críticas a las que se enfrentan.

Aleida Núñez puntualizó que no se puede juzgar a una persona por su sobrepeso, pues eso no define al empresario Bubba Saulsbury.

Aleida Núñez puntualizó que le da risa que ahora digan que tiene un ‘sugar daddy’, cuando toda su vida a trabajado mucho para tener la trayectoria con la que cuenta.

“Estoy cumpliendo muchísimos años de carrera, y la verdad no me ofende, me da risa, porque ustedes ya saben lo que he trabajado, no me ofende ni a él tampoco, porque él es una persona que está a nivel empresarial y sabe que no tiene que hacer nada de eso por conquistarme”

