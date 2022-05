Aleida Núñez ya aclaró que no se avergüenza de su nuevo novio, negó que sea camarógrafo, aunque sí dejó en claro que en esta ocasión no es un millonario.

Aleida Núñez está estrenando romance luego de haber terminado con quien fuese apodado su sugar daddy.

Sin embargo, la actriz negó que esta fuese la primera vez que sostiene una relación con un millonario, confesando por qué no se ha casado con ninguno.

Asimismo, Aleida Núñez contó cuáles son los secretos para obtener una figura como la de ella.

Aleida Núñez reveló que ha tenido varios novios millonarios, asegurando “solo que no se han enterado”, surgiendo la duda ¿Por qué no se casó con ellos?

La cantante de ‘La cosquillita’ solo ha estado casada una vez, su exmarido es Pablo Glogovsky, con quien tuvo un hijo. Aleida Núñez tiene cinco años divorciada.

Y aunque la actriz ha tenido diversos novios luego de su divorcio, confesó cuál ha sido el motivo por el que no se ha casado con sus conquistas millonarias.

Aleida Núñez hizo alusión a que sí le han propuesto matrimonio, aunque se ha negado a dar el siguiente paso.

Explicó a Ventaneando que con el tiempo se ha dado cuenta que prefiere su independencia.

“Yo no he querido, porque soy una mujer súper independiente, me encanta mi espacio, mi libertad”.

Aleida Núñez, actriz.