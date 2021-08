Alan Estrada se dio a conocer como actor, profesión que sigue ejerciendo, pero que ha dejado en un segundo plano para desarrollarse como influencer de viajes.

Gracias a su canal de videos ‘Alan por el mundo’, Estrada ha podido acercarse más a su público, compartiendo no sólo sus experiencias de viaje, sino su día a día.

Ante ello, muchos internautas se consideran con derecho a criticar su vida y su persona, lo que recientemente llevó a Alan Estrada a enfrentarse en redes con un seguidor.

Como suelen hacer muchos influencers, hace poco Alan Estrada hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram.

Muchos de los comentarios recibidos fueron sobre la entrevista que Alan Estrada le dio al youtuber Roberto Martínez, donde se abordaron temas muy interesantes.

Por ejemplo, qué llevó a Alan Estrada a dejar por un tiempo la actuación para dedicarse a viajar por el mundo y crear contenido para YouTube.

Pero hubo quien se enfocó en aspectos más superficiales y cuestionó con muy poco tacto a Alan Estrada al respecto:

Alan Estrada consideró que la pregunta era muy grosera y abordaba un tema bastante delicado para él, por lo que le respondió molesto:

“Ojalá que nunca te topes con gente con tan poca educación que haga un comentario como el tuyo. Llevo un par de años batallando con mi peso y es por gente como tú que muchas personas tienen desórdenes alimenticios. Si la observación que vas a hacer, la otra persona no puede cambiarla en 5 segundos (un gallo en el pelo, una mancha en el diente) es mejor que te calles la boca”

La respuesta de Alan Estrada indignó a otro seguidor, quien le reclamó por no tomarse a bien una crítica sobre su físico.

Fue así, que no dudó en atacar a Alan Estrada, acusándolo de ser parte “de la generación de cristal que ya no aguantan que lo critiquen”.

Firme en su defensa, Alan Estrada le dejó en claro a su seguidor que defenderse de una agresión velada no lo hace débil:

“Si en dos horas de una plática chingona su único comentario es el aspecto físico, eso habla más de quien emite el comentario. Soy de la generación que no tiene miedo a ponerle un alto a la gente, porque el hecho de que mi trabajo sea público no me obliga a aguantar gente imbécil”.

