Samadhi Zendejas reveló como es que subió de peso para el papel de su primer protagónico

México.- n entrevista para el programa de youtube ‘Pinky Promise’ de la cantante Karla Díaz, la actriz Samadhi Zendejas contó un poco sobre cómo es que logó el papel protagónico de a interpretar a Jenni Rivera en la bioserie ‘Mariposa de Barrio’, personaje que a la fecha le cambió la vida.

Samadhi Zendejas reveló que este proyecto fue todo un reto porque tuvo que subir más de 30 kilo s, algo que en su momento no le costó trabajo, pues disfruta de la comida.

“En ese entonces yo pesaba 59 kilos, al fin estaba en mi peso, pero llegó el proyecto y una de las peticiones era subir mínimo 20 kilos, me hablaba el productor u me decía aun te vez, flaca, por lo que llegue a pesar 89 kilos, por primera vez me deje de preocupar por mi peso y fui yo misma” Samadhi Zendejas

Sin embargo, al termino de la bioserie, Samadhi Zendejas se enfrentó a una dura lucha, pues hizo varias dietas para regresar a su peso, algo que le afectó en su periodo, e incluso le salieron muchas estrías porque su piel se estiró mucho.

“No quería ni ponerme bikini, tenía mucho acné, actualmente tengo estragos en mi piel, este personaje me ayudó mucho, a ser segura de mi misma. Aunque después fue muy difícil bajar, me mantengo haciendo ejercicio, con tratamientos corporales y comienzo sanamente” Samadhi Zendejas

Actualmente Samadhi Zendejas, gracias a una buena alimentación y ejercicio está mejor qué nunca, y no sólo físicamente, sino también en cuanto a su salud.

“Fue muy difícil bajara, mi periodo se me fue, no estaba generando hormonas” Samadhi Zendejas

Cabe mencionar que Samadhi, ya había tomado la decisión de retirarse del medio artístico, pero esta oportunidad de darle vida a Rivera, la hizo retomar su verdadera pasión, la actuación.