Y de pronto, Aislinn Derbez, de 36 años de edad, dejó boquiabiertos a sus miles de seguidores al publicar en Instagram candentes fotografías de sí misma.

Como pocas veces, Aislinn Derbez compartió con sus fans la sesión fotográfica que su amigo Christopher Esqueda le realizó al interior de su habitación.

Sesión fotográfica que no podía guardarse para ella ya que se superó a sí misma pues Aislinn Derbez, madre de una niña, derrocha excesiva sensualidad.

Aislinn Derbez (@aislinnderbez / Instagram)

Aislinn Derbez posa desnuda

En las imágenes, la actriz y empresaria Aislinn Derbez posa desnuda; sin embargo, una sábana cubre sus partes íntimas por lo que Instagram no puede censurarla.

Aislinn Derbez (@aislinnderbez / Instagram)

Al respecto, la hija mayor de Eugenio Derbez, de 61 años de edad, explica: “No sé ustedes, pero yo exactamente así despierto todas las mañanas”.

Palabras que la actriz Michelle Renaud, de 34 años de edad, aplaudió: “Amanezco igual. Fotazas”, mientras que sus fans se deshicieron en halagos:

“Eternamente bella bella”, “Justo llegue a las 3 PM y esta despertando, es verdad”, “Preciosa”, “Amaneces peinada y maquillada, y con un fotógrafo listo esperando a que abras los ojos”, “Los duendes de la producción te acompañan”,

“Qué fuerte, ojalá yo despertara así de bella”, “Obvio sí te creo”, “Como Diosa griega”, “Mas que perfecta”, “Brincos dieras si despertara como tú”, le expresan.

Aislinn Derbez (@aislinnderbez / Instagram)

¿Fotografías de Aislinn Derbez incomodaron a Vadhir Derbez?

No obstante, no todo fueron halagos para Aislinn Derbez, su hermano Vadhir Derbez, de 31 años de edad, no saltó de felicidad al ver a su hermana en la cama y desnuda.

El cantante le escribió: “Te voy a regalar una pijama de Navidad” esto con el objetivo de que su hermana no se resfríe y amanezca calientita.

A Vadhir Derbez no le gusta que Aislinn Derbez pose desnuda (Instagram)

Aunque, por supuesto, se trata de una broma, Vadhir Derbez sí es capaz de regalarle una pijama a la actriz sobre todo porque las fiestas decembrinas están cerca y el frío ya comienza a sentirse.

Por otra parte, no es la primera vez que Aislinn Derbez incomoda a su familia al publicar sexys fotografías, su papá Eugenio Derbez también se ha molestado por cosas similares.