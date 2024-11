¿Toca soportar? Emiliano Aguilar, el medio hermano de Ángela Aguilar, le da su mejor pero cruel consejo tras la polémica que provocó su boda con Christian Nodal.

Fue a través de una entrevista que Emiliano Aguilar de 32 años de edad, habló de la polémica que Ángela Aguilar protagoniza por su boda con Christian Nodal.

Y es que recordemos que en su momento, el medio hermano de la cantante le reclamó por no haberlo invitado a su boda con Christian Nodal de 25 años de edad, dejando claro que no son tan cercanos.

Por ello, es ahora Emiliano Aguilar quien le tira un crudo “aguántese” a Ángela Aguilar de 21 años de edad, ya que anda matrimoniada pero funada.

Esto porque además circula un video donde Ángela Aguilar estaría amenazando con demandar por todas las notas que estarían saliendo sobre su matrimonio con Christian Nodal.

Ángela Aguilar no ha logrado salir de la polémica que se le generó con Christian Nodal y todo parece apuntar que estaría planeando demandar.

En redes sociales circula un video que no es Inteligencia Artificial, donde la cantante amenaza con poner “todo el peso de la Ley” a los que le están “faltando al respeto”.

En un contexto actual, se entendería que Ángela Aguilar está molesta con la prensa por la polémica que se le ha generado entorno a su boda con Christian Nodal o bien, por las declaraciones de Cazzu para defenderse.

Y es que en este video también argumenta que tiene todo a su favor señalando que su tía es su abogada, presumiendo “imagínate jajaja”.

Sin embargo, investigaciones de la creadora de contenido Dayane Chrissel, detallan que este video es del 2023 cuando a Ángela Aguilar le difundieron nudes falsas.

Emiliano Aguilar, el medio hermano de Ángela Aguilar, se ha visto envuelto por el escándalo de la boda de su hermana con Christian Nodal y la dejó un cruel, pero sincero consejo.

A través de una entrevista que el rapero de Alzada hizo con Planeta Radio, habló sobre la polémica que envuelve a su hermana y que hasta él anda metido.

Más allá de hablar de su fanatismo sincero por Cazzu -que externaba antes de la boda de Ángela Aguilar- el rapero le dejó ver a su media hermana que debe asumir las consecuencias de lo que hizo.

Y es que Emiliano Aguilar fue sincero diciendo “ya está grande” y la llamó a “aguantarse” la polémica que la rodea, advirtiendo que aunque sonara “muy mal” era la realidad.

Asimismo, el cantante de Tijuana explicó que Ángela Aguilar debe asumir las “responsabilidades de sus acciones”, además de que cree que hay cosas peores que lo que ella pasa.

“Muchas personas no tienen ni pa’ comer, ni chamarra y hace frío, no tienen tenis ni nada, pues a darle. Uno tiene que asumir sus responsabilidades de sus acciones”.

Hasta Emiliano Aguilar ha entrado en polémica por Ángela Aguilar y su boda con Christian Nodal, pero él niega buscar “cagarle el palo” a su media hermana con el tema de Cazzu.

Y es que el nombre de Cazzu vuelve a entrar en boca de los Aguilar, debido a comentarios que Emiliano Aguilar ha dejado en el Instagram de la rapera, lo que muchos creen es por molestar a su media hermana.

Sin embargo, Emiliano Aguilar negó que sea así, incluso detalló que antes de la boda de su hermana con Christian Nodal, él ya había declaro que era muy fan de la música de Cazzu.

“Desde el principio que me han entrevistado a mí, nunca ha cambiado mi respuesta, siempre ha sido la misma. Incluso antes de que todo este pedo pasara yo escuchaba a Cazzu porque me gusta su música. Cuando le mando mensaje no es para causar polémica, piensan que lo hago cagando el palo y realmente no lo hago por eso”.

Emiliano Aguilar, rapero.