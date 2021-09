Adriana Fonseca revela que casi muere por una bacteria: “Le rogué muchísimo a Dios”

Adriana Fonseca regresará a las telenovelas de Televisa, después de varios años de ausencia, con la nueva producción de Nicandro Díaz, “El amor cambia de piel”.

Ante ello, Adriana Fonseca acudió al programa ‘Montse y Joe’ de Unicable, para hablar de sus nuevos proyectos profesionales y de lo que ha sido su vida en el tiempo que no se supo de ella.

Así, Adriana Fonseca reveló enfrentó momentos muy complicados debido a una grave crisis de salud provocada por una bacteria que casi le provoca la muerte.

Adriana Fonseca revela que casi tiene 10 años de casada

Adriana Fonseca contó que tras su última aparición en la televisión mexicana, decidió probar suerte con una telenovela en Miami.

A ello, dijo, le siguió una obra de teatro, una serie y otros proyectos en Sudamérica. Todo ello sucedió mientras su vida personal también pasó por grandes cambios:

“Luego me quedé en Miami a estudiar y después me casé, no traigo anillo porque no lo uso todo el tiempo, pero sí, 10 años ya vamos a cumplir [de casados]” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca confiesa que por problemas de salud, “casi ahí quedo”

Aprovechando esto, Monserrat Olivier, conductora del programa, le preguntó a Adriana Fonseca si era cierto que casi se muere por un virus.

La respuesta de la actriz fue afirmativa, aunque descartó que se haya relacionado con el nuevo coronavirus causante del Covid-19:

“Sí, me dio una situación que no he hablado... era una bacteria y me hicieron siete cirugías” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca se mostró reacia a contar más sobre la bacteria que la atacó, pero reconoció que sus problemas de saud fueron tan serios que por poco no sobrevive.

“Casi pierdo la vida y eso me hizo valorar muchísimas cosas... Eso me pasó en el 2009 y así, bye todo 2009, 2010, bye. Siete cirugías, pasó en Los Ángeles... Todavía no conocía a mi marido. Me pasó todo esto y luego 2011, volví a hacer otra obra de teatro y como que ya, salí... pero sí fue de que casi ahí quedo” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca: “Fue una sacudida enorme”

Prometiendo que algún día dará más detalles del asunto, Adriana Fonseca dijo que sus problemas de salud le ayudaron a cambiar su perspectiva de la vida:

“Sí fue una segunda oportunidad, definitivamente, de vida. Hay una Adriana antes y después. Antes sí era yo mucho más fiestera, me creía yo lo máximo, que no me iba a pasar nada en la vida, estaba desubicada... Me pasa esto, sí fue una sacudida enorme” Adriana Fonseca

Asimismo, Adriana Fonseca comentó que la experiencia fue tan dura y la vivió sola, que llegó un momento en el que suplicó a Dios que le ayudara a recuperarse: