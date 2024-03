Adriana Fonseca -de 45 años de edad- retomó su pelea con el conductor de Uber para contar que pasó con su denuncia tras la agresión que grabó.

Adriana Fonseca denunció a través de un transmisión en vivo haber sido víctima de agresión por parte de un conductor de Uber.

A dos meses de lo ocurrido, la actriz revela qué ha pasado con la denuncia, aunque asegura que no quiere hablar más del asunto porque le quita energía.

Adriana Fonseca no fue la víctima, asegura el conductor de Uber al tacharla de racista

Adriana Fonseca compartió con sus seguidores el altercado con el chofer, quien la acusó de no querer bajarse del vehículo y solicitó ayuda policial.

Adriana Fonseca encendió las alarmas de sus seguidores luego de que hiciera una transmisión en vivo para denunciar una agresión por parte de un chofer de Uber.

En ese entonces, la actriz se mostró sumamente alterada mientras hablaba por teléfono con algún servicio de emergencia, a quien dio detalles de lo ocurrido.

En un encuentro con la prensa, Adriana Fonseca fue cuestionada sobre si procedió la denuncia en contra del chofer del Uber identificado como Gerardo Deveze.

A quien acusó de poner en riesgo su integridad.

“Realmente no he hablado nada sobre esto porque no le quiero dar energía, todo el mundo puede tener un mal, día yo lo tuve ese día, se murió mi tío”.

Adriana Fonseca