A Adriana Fonseca le da miedo salir a la calle a “ciertas horas y con cierta ropa” por la inseguridad del país. La actriz confesó que lamentablemente en México no hay libertad de andar en la calle caminando.

Al igual que Joy, de Jessy & Joy, Adriana Fonseca lamentó que México tenga los números más altos de feminicidios a nivel mundial.

Para Adriana Fonseca es importante que se empiecen a tomar acciones para cambiar esta situación en el país. La actriz consideró que es fundamental que se trabaje desde la educación que se da en el hogar.

Muchas celebridades han sido cuestionadas sobre la ola de feminicidios que hay en México. Algunas famosas como Yuri han expresado sus deseos de poder abandonar el país por la inseguridad.

En entrevista con varios medios de comunicación, Adriana Fonseca fue cuestionada sobre los feminicidios en México y sobre si se siente segura en el país.

Al igual que varias celebridades, Adriana Fonseca lamentó la situación que se vive en el país y señaló que es increíble que México tenga los índices más altos de feminicidios.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Adriana Fonseca señaló que es muy importante trabajar desde la educación que se les da a las personas desde casa.

Adriana Fonseca lamentó que haya muchas mujeres machistas que sigan educando a sus hijos de esa manera.

Durante su conversación Adriana Fonseca señaló que las personas deben de tener consciencia de que todas las acciones que realicen tendrán repercusiones.

Adriana Fonseca confesó que tiene miedo de salir a caminar a cierta hora con cierta ropa pues reconoce que hay ciertos peligros.

En el video Adriana Fonseca lamentó que las personas no tengan la libertad de salir a caminar a la calle sin pensar que algo les podría pasar.

“A veces me da miedo andar caminando a cierta hora con cierta ropa, no hay libertad de andar en la calle caminando. Hace falta mucho para cambiar eso, creo que eso es más importante que cualquier cosa que se cambie, porque nos están matando”

Durante su conversación, Adriana Fonseca reconoció que se ha sentido discriminada por no ser mamá. La actriz destacó que es doloroso la presión que sufren las mujeres para formar una familia.

Adriana Fonseca puntualizó que es importante que se le pueda enseñar que las personas valen sin importar si tienen hijos o no.

“Y no dejas de ser mujer y no dejas de valer por tener o no tener hijos. Si decides no tener hijos también te puedes realizar y son otros tiempos”

Adriana Fonseca