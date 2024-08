¿Alfredo Adame cree que Adrián Marcelo lo está copiando en La Casa de los Famosos México 2024? Asegura que solo quiere crear polémica como él lo sabe hacer.

Debido a sus actitudes agresivas, usuarios han pedido la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que en diversas ocasiones ha amenazado con darle golpes bajos a los integrantes del cuarto Mar para que se debiliten y salgan de La Casa de los Famosos México 2024.

Pese a todas sus declaraciones, usuarios han criticado que la producción de La Casa de los Famosos México 2024 no se haya pronunciado sobre las actitudes violentas que ha tenido Adrián Marcelo.

En medio de las críticas que ha recibido Adrián Marcelo, Alfredo Adame -de 66 años de edad- ya se pronunció y arremetió en contra del conductor por sus acciones de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que Alfredo Adame cree que Adrián Marcelo -de 34 años de edad- “es un tontito” que solo está tratando de imitarlo para generar polémica.

No cabe duda de que uno de los personajes más polémicos de La Casa de los Famosos México 2024 es nada más y nada menos que Alfredo Adame.

En medio del hate que ha recibido Adrián Marcelo, Alfredo Adame cree que solo lo está imitando para ser polémico y tener una mayor audiencia.

En entrevista con el programa ‘Todo para la mujer’, Alfredo Adame señaló que lo que está haciendo Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2024 solo es una copia de sus acciones.

Alfredo Adame destacó que Adrián Marcelo solo lo quiere imitar e incluso señaló que está copiando su lenguaje.

“Si me quiere imitar, si me quiere usar e incluso trata de usar el mismo lenguaje”

En su conversación, Alfredo Adame puntualizó que ya se dio cuenta que Adrián Marcelo solo quiere seguir sus pasos.

“Yo no veía caricaturas, yo veía documentales y tengo una preparación, tengo tres carreras y todo y me doy cuenta de que esta persona de repente trata de usar los mismos términos, el mismo lenguaje, me lo he ganado porque lo he estudiado”

Alfredo Adame