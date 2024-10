Adrián Marcelo cree que Agustín Fernández fue su mejor amigo en La Casa de los Famosos 2024

Adrián Marcelo no quita el dedo del renglón. El influencer continúa facturando con su polémica experiencia en La Casa de los Famosos 2024, reality show donde conoció a Agustín Fernández.

Recordemos que Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos 2024 luego de una pelea en vivo con Gala Montes -de 24 años de edad-, quien en momentos era la conquista de Agustín Fernández.

Pleito que provocó Odalys Ramírez -de 40 años de edad- al cuestionar al influencer sobre una burla que hizo sobre los feminicidios.

Adrián Marcelo, amigo de Agustín Fernández, aún cree que la gente exageró por su burla sobre los feminicios en México así como su polémico comportamiento en La Casa de los Famosos 2024.

Por lo que nuevamente, a través de un nuevo podcast, defiende su humor negro así como Adrián Marcelo confiesa que Agustín Fernández sigue en su lista de amigos tras su paso por La Casa de los Famosos 2024.

Y es que según Adrián Marcelo, Agustín Fernández, ambos de 34 años de edad, fue él único que no se apartó cuando producción de La Casa de los Famosos 2024 mostró algo que no era.

Es decir, lo exhibió al preguntarle si era en serio su burla sobre los feminicidios.

“Sian y Ricardo, cuando pasan el clip de Odalys, pues sí notó claramente como toman una postura inmediata de ‘este güey, me alejo de él’. Agustín todavía seguía convencido de que no era esto que querían hacer que fuera. Agustín entendía el tipo de humor que tengo, entendía mi enojo, incluso sabía la frustración de enojo de no poder comunicar la clase de personas que tenía enfrente”

Adrián Marcelo