Adele, la cantante británica de 35 años de edad, se disfrazó de Morticia Addams para su concierto de Las Vegas, ofrecido este viernes 27 de octubre.

La famosa también decoró los rincones del The Colosseum at Caesar’s Palace con un toque de Halloween (colocó telarañas, esqueletos y huesos) que dejó fascinados a sus fans.

Así, Adele se presentó con una larga cabellera y un vestido negro ajustado, tal como lo usa Morticia Addams, de los Locos Addams.

Adele se disfraza de Morticia Addams (Twitter)

El atuendo elegante no desentonó con su estricto código de vestimenta, pues recordemos que siempre le ha gustado presentarse con ropa negra.

El vestido, largo y con un gran escote, formó parte del disfraz con cuello de vampiro, largas uñas rojas y maquillaje sutil. Todo perfectamente pensado por Adele.

Así se vivió el fantasmagórico concierto de Adele en Las Vegas

Hello, Rolling in the deep y Love in The Dark formaron parte del repertorio que Adele interpretó durante su concierto de Las Vegas.

Vestida como Morticia Addams, la cantante mostró un similitud con Cher, según reportaron algunos de los asistentes al show.

Y es que encontró el disfraz ideal para estas fechas, pues mantiene su color favorito: el negro. Adele sólo ha usado otros colores en una ocasión y con motivo del Orgullo LGBT.

Al final del concierto, la famosa recibió múltiples regalos, entre ellos un muñe co de peluche del Dr. Simi decorado con flores de cempasúchil por el Día de Muertos.

¿Cuándo termina la residencia de Adele?

La multipremiada artista británica anunció que su residencia en Las Vegas se extenderá, ya que añadió 32 fechas nuevas a sus Weekends with Adele, en el The Colosseum del Caesar‘s Palace.

Finalmente, su nueva ronda de presentaciones comenzará el próximo 19 de enero del 2024, y finalizará hasta el 15 de junio del mismo año.