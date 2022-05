Adele celebró sus 34 años sin maquillaje y con un espectacular vestido. La cantante compartió un par de fotos de su festejo en redes sociales.

Aunque suele ser muy reservada con su vida privada, Adele se puso tan contenta por su cumpleaños, ocurrido el jueves 5 de mayo, que compartió un poco de ese día con sus seguidores en Instagram.

La publicación estuvo acompañada de dos fotos en las que se ve a Adele, primero, parada en un jardín, mientras agita los brazos para lucir mejor las dramáticas mangas del mini vestido negro que viste.

¿Adele no volverá a Las Vegas? Quitan su escenario y anuncian a su reemplazo

Adele presenta ‘To Be Loved’, su nueva canción (VIDEO)

En la segunda foto, que se enfoca en su cara, Adele luce sin una gota de maquillaje, mientras dibuja una gran sonrisa en el rostro.

Las fotos estuvieron acompañadas por un breve texto en el que Adele celebra los cambios que han ocurrido en su vida durante el último año.

Asimismo, Adele se dice ansiosa de saber qué más cosas buenas le depara el destino y expresa su agradecimiento con su pareja, Rich Paul, por la celebración de cumpleaños que le organizó.

“¡Que diferencia con hace un año! Si el tiempo sigue sanando y suavizando todas las arrugas de mi vida como lo hace a medida que pasan los años, ¡entonces no puedo esperar a tener 60 años! ¡Nunca he sido más feliz! Tantas lecciones, tantas bendiciones por las que estar agradecido. Este es el 34, y me encanta aquí! Gracias por el cumpleaños amor como siempre x”

Adele