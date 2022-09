Adela Noriega tiene 14 años sin aparecer en televisión y mucho menos en redes sociales y aún así su nombre sigue siendo recordado, al igual que sus telenovelas.

Una supuesta reaparición de Adela Noriega volvió a desatar la duda de ¿Qué pasó con ella? Pues era muy joven cuando se retiró de los melodramas.

Actualmente, Adela Noriega tiene 52 años de edad y aunque sigue llamando la atención de los seguidores de la farándula, el tema ya pasó de moda en el mundo de la TV.

Adela Noriega está siendo buscada por debajo de cada piedra de Miami y de Polanco, los dos lugares en donde supuestamente podría estar viviendo su lujosa vida.

Pese a que Adela Noriega es actriz de Televisa, tras la mencionada y buscara reaparición que tuvo en Perú, ni en Hoy la han mencionado.

¿Será que Adela Noriega es un tema olvidado? Muchas veces, famosos se retiran por algunos años de televisión, pero vuelven a la televisora donde empezaron.

De ser así, en el programa de Hoy, no dan señal alguna de interesarles que la actriz haya o no, reaparecido.

Por otra parte, en Sale el Sol, tampoco han mencionado el tema de Adela Noriega, pese a que en otras ocasiones sí hablan de ella y su posible paradero.

En 2018, Gustavo Adolfo Infante aseguró que la actriz vivía en Polanco y se dedicaba a las bienes raíces, y sostuvo saber firmemente en qué departamento habitaba.

Mientras que el último rumor de su vida, fue por Alicia Machado este 2022, quien dijo que Adela Noriega vivía en una zona prestigiosa de Miami en una mansión de lujo.

Entre los muchos rumores que existen alrededor de Adela Noriega y por qué dejó la actuación, se sabe que sigue viva.

La vida que Adela Noriega lleva actualmente, siempre ha desatado muchas hipótesis, pues la última vez que se le vio en modo paparazzi fue en 2008 junto a su hermano.

Aunque no se sabe certeramente ni en donde vive, Carla Estrada apuntó haber hablado con ella en 2020, ambas dijeron que querían verse para comer, platicó en conferencia de prensa en mayo 2022.

“No la he visto hace mucho, yo creo hará dos años, me habló y me dijo ¿trabajamos?

Le dije sí claro, quedamos en comer, y hasta ahorita no hemos ido a comer”.

Adela Noriega y Carla Estrada.