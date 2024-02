Adal Ramones provoca el enojo de los conductores de Ventaneando al lanzar un chiste machista sobre su exesposa, pero hubo alguien que ya salió en su defensa.

Tras el difícil momento que está atravesando Daniel Bisogno, Adal Ramones -de 62 años de edad- no ha dudado en mandar sus buenos deseos al conductor de Ventaneando.

Y es que Adal Ramones ha señalado que es un buen amigo de Daniel Bisogno -de 50 años de edad, pese a que en un principio habían tenido algunas diferencias.

Pese a la gran amistad que tiene con Daniel Bisogno, los conductores de Ventaneando no dudaron en expresarse en contra de Adal Ramones.

Y es que un comentario machista hizo saltar la furia de las conductoras de Ventaneando, sin embargo hubo alguien que salió en defensa del conductor.

Adal Ramones fue uno de los invitados a la premier de la serie “Un buen divorcio”, ahí tuvo la oportunidad en hablar con varios medios de comunicación.

Además de hablar sobre la amistad que mantiene con Daniel Bisogno, Adal Ramones fue cuestionado sobre la relación que mantiene con su exesposa Gabriela Valencia, de edad desconocida.

Sin embargo, Adal Ramones realizó un polémico comentario que hizo que las conductoras de Ventaneando exploraran en su contra.

Y es que al ser cuestionado sobre su relación con su exesposa, Adal Ramones lanzó un chiste machista que provocó que los de Ventaneando se fueran en su contra.

Sin importarle lo que dirían, Adal Ramones destacó que solo mantenía una buena relación con Gabriela Valencia porque él seguía dándole dinero.

De esta manera, Adal Ramones insinuó que a su exesposa le importa el dinero y mientras él no falte, no va a tener problemas.

“Yo me llevo muy bien con mi exmujer mientras no le falte el cheque, no sé qué pasaría el día que le dijera yo como vez que no te lo puedo dar”

Adal Ramones