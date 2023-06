No es la primera vez que se oye a Poncho de Nigris irse contra Adal Ramones, pero el exconductor de ‘Otro Rollo’, prefiere ignorarlo porque se cura en salud, dice.

Han sido varias las ocasiones en que Poncho de Nigris -de 47 años de edad- se expresa muy mal sobre Adal Ramones, incluso esta vez lo llamó puñetas.

Sin embargo, Adal Ramones -de 61 años de edad- parece ser que no le da importancia a Poncho de Nigris e incluso ya hasta se olvidó de que sí habló mal de él.

En el primer día de La Casa de los Famosos México, en la dinámica del automóvil, Poncho de Nigris habló de varios temas, pero uno de ellos fue Adal Ramones.

Mientras platicaba con sus compañeros sobre lo que Adal Ramones dijo de él cuando estaba por entrar a Televisa, lo llamó “puñetas” y de más insultos.

Pero muy a pesar de la multitud de veces que Poncho de Nigris ha arremetido contra Adal Ramones, este dijo que prefiere “curarse en salud”, sobre lo que digan de él.

Durante una entrevista con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Adal Ramones fue cuestionado directamente sobre lo dicho por Poncho de Nigris.

Sin embargo, el conductor señaló a los reporteros que él nunca habla “mal de nadie” e incluso dijo “prefiero curarme en salud”.

Además, sostuvo “a mí nunca se me dio hablar mal de otros compañeros”.

Pero ¿Ya no se acuerda de lo que pasó con Poncho de Nigris?

Adal Ramones asegura que nunca habla mal de sus compañeros, pero cuando Poncho de Nigris ingresó a Televisa, hizo todo lo contrario.

Debido a la controversia que siempre ha existido de ambos famosos, en redes sociales hay un sin fin de videos que muestran a Adal Ramones hablando pésimo de Poncho de Nigris.

Y es que no solo dijo que no tenía talento, sino que echó tierra a Televisa por contratarlo.

“Si existiera la licencia de locutor, Poncho de Nigris no la pasaba, o sea, qué hace ese cuate haciendo tele. ¿Esta es la gran adquisición del canal ahorita? Estamos jodidos”.

Sin embargo, ahora Adal Ramones dice que él no habla mal de sus compañeros, ¿o será que no le gusta que Poncho de Nigris se lo recuerde?

En el mismo encuentro que tuvo con la prensa, al ser cuestionado de Poncho de Nigris, Adal Ramones dijo que sí a él lo llegaran a tratar mal nunca lo diría.

“Hablar de otros compañeros, aunque me hayan tratado mal o algo, no tengo porqué decirlo (...) Aunque me hayan hecho algo, yo jamás voy a hablar mal de alguien”.

Adal Ramones, conductor.