Acusan a Toni Costa de quitarle “likes” a las publicaciones de Adamari López, su ex esposa y mamá de su hija.

Toni Costa y Adamari López estuvieron en la mira del público durante los últimos meses, pues su reciente separación dio mucho de qué hablar en todos los medios.

Sin embargo, siempre se supo que habían decidido separarse en ‘buenos términos’, por lo que continuaban llevándose bien; especialmente por su hija.

Recientemente se dio a conocer que algunos usuarios en redes sociales han acusado a Toni Costa de quitarle “likes” a las publicaciones de Adamari López.

Ante esto, él no se quedó callado y respondió de una forma bastante contundente.

Es bien sabido que a lo largo del 2021, todo lo que ocurrió en la relación de Adamari López y Toni Costa se volvió bastante mediático.

Incluso, hubo algunos meses en lo que causaron cierta confusión entre el público, pues ambos estaban un tanto indecisos con respecto de continuar o no su relación.

No obstante, finalmente decidieron separarse; aunque por el bien de su familia acordaron que continuarían llevándose bien.

Pero tal parece que Toni Costa no lo ha cumplido del todo; o al menos eso es lo que califican los internautas.

Pues recientemente se le acusó de haberle quitado algunos “likes” a su ex esposa, lo que a los ojos de los usuarios no habría sido del todo correcto.

Como sabemos, el bailarín siempre mantiene al tanto de su día a día a todos sus seguidores en sus redes sociales, donde publica todo tipo de fotos y videos para compartirlos con su público.

Fue de ese modo que en una de las recientes publicaciones del español, una usuaria no dudó en recalcarle eso; además de recordarle que ella sí le da “me gusta” a las fotos de él.

“Toni Costa, ¿Por qué le sacaste los likes de algunas fotos del Instagram de Adamari López? Y es en la mayoría de las fotos. Que feo eso, si ella le pone like a las tuyas”

Por su parte, Toni Costa no dudó en responderle a esta seguidora, de una forma bastante contundente.

“Eso es totalmente mentira. Será su retorcida imaginación, porque no sé de donde has sacado eso. Deje el chisme que no le pega, señora”

Instagram @toni