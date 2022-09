El nombre de Shakira sigue acaparando titulares. Sus fans quieren saber más de su ruptura con Gerard Piqué, así como de sus problemas con el FISCO, y hoy si es verdad que abandonó a un hijo...

Resulta que un joven asegura ser hijo de Shakira. Este muchacho dice ser producto de una relación amorosa que la cantante colombiana, de 45 años de edad, habría sostenido con el actor Santiago Alarcón, de 42 años de edad.

Propiamente Santiago Alarcón dio a conocer vía Instagram que un joven lo ha estado acosando e intentando extorsionar desde hace varios días argumentando que es su hijo y el de Shakira.

“Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida”, escribe junto al video donde cuenta que “el muchacho”, cuyo nombre prefiere omitir, lo ha buscado desde hace 3 años.

Tiempo en que le aseguró que es su hijo y que se enteró que lo había abandonado pues su mamá adoptiva se lo contó. Dado que él no hizo caso, “el muchacho” recurrió a los medios de comunicación.

Incluso para ejercer presión, el hombre se puso su apellido y se encargó de hacer viral su caso, razón por la que el actor colombiano le puso un alto.

Sobre todo porque “el muchacho” le envió un audio para decirle que se encontraba en Bogotá y quería encontrarse con él, como tampoco le hizo caso, éste fue a su lugar de trabajo.

Sintiendo un poco de miedo, platicó con el joven quien le dijo que tenía pruebas pese a que él le aseguró que estaba equivocado.

Razón por la que Santiago Alarcón perdió la paciencia y esa conversación se tornó agresiva.

“Resulta que él asegura que su papa biológico, como él asegura, soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia... su mamá biológica es Shakira”

Santiago Alarcón