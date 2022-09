Gerard Piqué habría puesto en peligro a uno de los hijos que procreó con Shakira, por huir de los paparazzis. Así lo demostrarían fotos y videos que se han dado a conocer por la prensa de España.

En las imágenes, captadas hace unos días en Barcelona, se puede ver a Gerard Piqué conduciendo un auto a toda velocidad, mientras huye de los paparazzis.

Lo malo es que, según las fotos y videos, Gerard Piqué viajaba acompañado de uno de sus hijos, que ocupaba el asiento del copiloto.

Esto último está prohibido en España, donde por seguridad sólo se permite a los menores de 12 años en adelante viajar en los asientos delanteros de un coche, requisito que no cumplen los hijos de Shakira, que tienen 7 y 9 años de edad.

Gerard Piqué (@3gerardpique / Instagram)

Gerard Piqué se habría pasado varios semáforos en rojo, con su hijos a bordo, para huir de los paparazzis

Pero eso no es todo. Gerard Piqué habría incurrido en otra grave falta a las leyes de tránsito españolas, pues en su intento de huir de los paparazzis, se habría pasado varios semáforos en luz roja, poniendo en grave peligro a uno de sus hijos.

Según la prensa española, Gerard Piqué se habría comportado de forma tan imprudente porque quería evitar que su hijo fuera captado conviviendo con su nueva pareja, Clara Chía Martí.

De acuerdo con el programa ‘Chisme No Like’, esta situación habría impulsado a Gerard Piqué a romper el silencio de una vez por todas sobre su ruptura con Shakira, mediante un comunicado en el que amenaza con demandar a todo el que atente contra los derechos de sus hijos.

Piqué celebrando un título con el Barça (@3gerardpique)

Shakira estaría fúrica con Gerard Piqué por arriesgar la vida de su hijo

Otra que estaría fúrica, según medios del espectáculo, sería Shakira, quienen breve se reunirá con Gerard Piqué por tercera ocasión, buscando llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos.

Sin embargo, en ‘Chisme No Like’ se aseguró que esta vez Shakira no estaría dispuesta a mostrarse tan conciliadora como lo ha hecho en encuentros previos, pues Gerard Piqué ha inclumplido con varios acuerdos, como el no dejarse ver en público con su nueva novia.