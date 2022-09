La ex alumna de la primera generación Toñita opina sobre las indiscreciones que ha tenido Cesia, la hoy ganadora de La Academia tras salir del reality musical.

Sin duda tanto Toñita como Cesia de La Academia han sido de las participantes que más han dado de qué hablar.

Aunque en esta ocasión es Toñita de 42 años de edad la que opina de una que otra indiscreción que ha hecho Cesia, la ganadora de La Academia misma que se ha caracterizado por hablar un poco de más y ha causado varias polémicas

Por lo que en esta ocasión para el programa Chisme No Like, Toñita opinó sobre una de las indiscreciones que tuvo Cesia de 22 años de edad.

Luego de que a principios de este mes de septiembre, Cesia tuvo la indiscreción de hablar sobre la orientación sexual del conductor William Valdés de 28 años de edad al cual conoció en La Academia.

A lo que Toñita dijó que hablar de temas como la orientación sexual de cualquier persona no es de incumbencia de nadie.

Toñita se tomó unos minutos para aconsejar a Cesia, la ganadora de La Academia a no hablar de más y así evitar cometer indiscreciones, pues le dijo que hay que saber respetar.

Ya que Toñita apuntó que la orientación sexual de las personas es un tema que no incumbe a los demás, por lo que dijo que cada quien decide hacerla pública o no.

“Es algo que no me incumbe, yo estoy a favor de la comunidad LGBTTTIQ+ y siempre he dicho una cosa las personas que son gay, les, trans lo que quieras no tenemos porque estar insiste e insiste a que salgan del clóset es un proceso que tiene que llevar un trabajo desde la familia, las personas es en general”.

Ante esto Toñita le recomendó a Cesia de La Academia a respetar el derecho de los demás, ya que para la ex alumna uno no debe andar cometiendo indiscreciones.

“Hay que respetar sobre todo, uno no tiene por que estar diciendo, este es o sal, va en contra de lo que yo proceso, dentro de la comunidad, por eso yo he sido reina en varios estados”

Por lo que también Toñita apuntó que como figura pública que son, el trabajo del artista también está en saber escuchar y dar un buen consejo, más no perjudicar a los demás.

“Cuando la gente dice ella es gay, digo espérate yo no puedo procesar eso, por que a mi se me acerca y me dicen Toñita tengo un problema no se como decirla mi papá que soy gay y hay entra el trabajo del artista de dar un consejo que le sirva y no que lo friegue”

Toñita