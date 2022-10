Sergio Mayer no entiende y hará su reality show a costa de la salud mental de su familia, así lo dejó en claro en entrevista.

Desde hace un par de meses se dio a conocer que Sergio Mayer de 56 años de edad se encontraba interesado en realizar un reality show sobre su vida familiar junto a su esposa Issabela Camil de 53 años de edad y sus dos hijas: Antonia y Victoria.

Sin embargo este proyecto no seria del agrado de la familia de Sergio Mayer, pero el famoso sigue firme con la realización del reality show por lo que ya había empezado las grabaciones.

Tras el regreso de Garibaldi, Sergio Mayer señaló que tiene varios proyectos en el medio del espectáculo que le gustaría realizar. Tal es el caso de su libro y su reality show.

Sin embargo a finales de agosto, Issabela Camil dio a conocer que tenía problemas con Sergio Mayer debido a la realización de este proyecto ya que no se encuentra de acuerdo en que sea expuesta su familia de esa manera.

“Me cuesta mucho la verdad. Hemos tenido muchos roces, discusiones en casa porque nosotros tres estamos renuentes a todo esto, pero pues también somos una familia. Es un proyecto familiar y de repente hay que no nada más tomar en cuenta lo que uno quiere. No me ha convencido nada”

Issabela Camil