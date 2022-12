Bad Bunny sigue rompiéndola. Su reciente paso en México sigue dando de qué hablar sobre todo ahora que una joven ha revelado a qué huele el cantante cuya personalidad tiene fascinadas a millones de personas de todo el mundo.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @heyitsmayrin cuenta que nunca se imaginó que Bad Bunny la invitaría a perrear arriba del escenario de su reciente concierto en Monterrey.

“Todos me preguntan que cómo le hice para subir y la verdad es que yo no iba con la idea de subirme porque no creí, sinceramente, que me fuera a elegir”, dice la fan de Bad Bunny en su video.

Fan de Bad Bunny logra compartir escenario con él (TikTok)

Para posteriormente explicar que fue su novio quién le pidió subirse a sus hombros para que el ‘Conejo malo’ la viera sobre las personas que alzaban la mano para subir al escenario donde estaba su favorito.

Sin embargo, aunque el cantante la eligió en cuanto la vio no creyó que estaría a su lado ya que mucha gente le bloqueaba el paso.

“La gente no me dejaba pasar, yo llegué a la cerca porque un guardia empezó a preguntar por la chava que había elegido y un chavo dijo: ‘aquí está’ y así fue como la gente se abrió para poder pasar”, recuerda aún emocionada.

Por lo que una vez arriba aprovechó para echarse un bailecito, pero también para oler a su artista favorito, al hombre por el que viajó de Matamoros a Monterrey para verlo.

¿A qué huele Bad Bunny?

Apenada porque no pudo dar la vuelta correctamente a la hora del baile con Bad Bunny, la joven recuerda que una vez que tocó al artista, descubrió que las manos de éste son demasiado suaves.

“Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada”, comenta la muchacha y enseguida admite que deseaba abrazar al ‘Conejo malo’ solo para conocer su aroma.

“Él nos abrazó y yo olí su chamarra porque también quería saber a que olía”, continuó relatando antes de decir que se llevó una gran decepción pues el cantante no huele a nada.

“Me llevé un poquito de decepción porque no olía a nada. No olía a sudor, no olía a perfume. Yo realmente no le sentí un olor o no olí nada. La otra chava dice que olía hermoso pero yo no sentí el olor” Fan de Bad Bunny