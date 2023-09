A Luisito Comunica -32 años de edad- lo golpeó un vendedor de paletas, él grabó todo y contó qué pasó para que terminara con un chichón en la cabeza.

Luisito Comunica utilizó sus historias de Instagram para narrar la violenta anécdota que vivió el martes 12 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) y exponer a su agresor.

También, Luisito Comunica compartió la enseñanza que le dejó su encontronazo con alquien que pudo haberle cambiado la vida para mal si él también hubiera reaccionado impulsivamente ante la agresión.

Historias de Luisito Comunica (Tomada de video)

Luisito Comunica cuenta cómo terminó golpeado por un vendedor de paletas

“Oigan, me acaban de meter un v3rgazo, un golpe como por acá, todavía me duele un poquito...”. Así comenzó Luisito Comunica a contar su violenta experiencia.

Según el youtuber, un hombre que vende paletas en la calle se le acercó para ofrecerle sus productos cuando paseaba en el parque con su perro Paco.

Luisito Comunica dijo que rechazó la oferta y que eso bastó para que el sujeto se dispusiera a agredirlo.

“Le digo que no y el guey me dice, ‘pinche mamón’ y no sé qué. Yo le contesto, ¿no? Entonces, de ahí el cabrón se aceleró”, recordó Luisito Comunica.

El youtuber señaló que el sujeto comenzó´a insultarlo y a hacer ademanes de que se disponía a golpearlo.

Pero, Luisito Comunica destacó que otra cosa fue lo que le preocupó: El sujeto de inmediato metió la mano a una de sus bolsas del pantalón, presumiendo que llevaba una arma.

Historias de Luisito Comunica (Tomada de video)

Luisito Comunica tras ser golpeado en la calle: “No respondan a las ofensas de gente en la calle”

Luisito Comunica dijo que supuso que el vendedor tenía un cuchillo, por lo que sólo se le ocurrió grabar todo para persuadirlo de seguir con su ataque, lo que no sucedió.

Fue así como Luisito Comunica terminó con un golpe en la cabeza, pero entonces la gente que estaba cerca salió en su defensa.

Ante ello, el vendedor de paletas salió huyendo, no sin antes ser captado por la cámara de Luisito Comunica, quien compartió su foto en Instagram para alertar sobre su agresividad.

Historias de Luisito Comunica (Tomada de video)

Luisito Comunica comentó que lo sucedió le dejó dos cosas: un golpe en la cabeza, a la altura del oído, que posiblemente se convierta en un chicón.

La segunda: un importante aprendizaje en tiempos donde la gente vive estresada y es cada vez más violenta:

“No respondan a las ofensas de gente en la calle, porque pueden ser violentos” Luisito Comunica