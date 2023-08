A Ferka le dijeron “sus verdades” en La Saga y a pesar de eso negó su salida, pero dejó a todos en shock con su despedida de este programa.

La participación de Ferka en La Casa de los Famosos México no fue nada afortunada, pues se ganó burlas, críticas y ahora hasta le habría costado uno de sus empleos.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Adela Micha confrontó a Ferka y le señaló que habían descubierto dos de sus personalidades y estas no eran agradables.

Ferka, de 36 años de edad, respondió que dos semanas dentro de este reality no la definían como personas y hubo situaciones que la sobrepasaron y no supo actuar.

Posteriormente hubo comentarios de seguidores de La Saga, donde pedían a Adela Micha que sacara a Ferka del programa “Se te estuvo di y di”.

Adela Micha, de 60 años de edad, ya había expresado que Ferka tenía varios detractores a raíz de su salida de La Casa de los Famosos México.

La conductora nunca mencionó que Ferka fuera a salir de La Saga y ella lo negó, hasta el lunes 7 de agosto.

Ferka anunció su salida de “Se te estuvo di y di” y agradeció a sus compañeros, así como al público.

Ferka ya no formará parte de la nueva temporada de “Se te estuvo di y di”, pues dice que tiene otros proyectos.

“Ya no voy a estar presente (...) No es un adiós, no es un hasta luego, estaremos presentes, pero en esta ocasión por caminos de la vida esta es la decisión que les quería compartir”

Ferka