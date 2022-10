A Daniela Rodrice le tomó 26 días subir el video prometido para disculparse por las palabras que pronunció sobre las personas sordas en su podcast ‘Eale’.

La creadora de contenido de 25 años de edad, advirtió que no subiría nada a su podcast, hasta recapacitar por completo sobre lo dicho de las personas sordas.

Ayer 11 de octubre, fue el día en que Daniela Rodrice junto con ‘La Nairobis’ pidieron la disculpa a su fan que se ofendió y a todas las personas con sordera.

Daniela Rodrice ya había reconocido su error al comparar a las personas sordas con perros, pero ayer 11 de octubre, quedó totalmente recapacitado el asunto.

La mazatleca no había subido contenido a su podcast, debido a que dijo que primero quería ofrecer una disculpa por lo pronunciado en un episodio anterior.

Antes de que comenzara el tercer episodio de su podcast llamado ‘La última reptiliana y se nos acabó la monarquía’, Daniela Rodrice reconoció el grave error que cometió.

Fue enseguida que dio el contexto que Daniela Rodrice reconoció “estuvo mal”.

Dijo que ellos no percibieron la maldad en un primer instante, “porque estábamos en contexto”, pero tras ver el video de su fan, exigiendo la disculpa, entendió todo.

Explicó que no haría pública una donación para enmendar su error, “siento esa ayuda muy vacía”, pero reconoció que el hablar de una persona sorda para ella no representaba algo más allá, por eso le fue fácil hablar.

“Yo no lo dije con intención mala, pero las palabras y la manera en que se dijo dañó a alguien y con eso ya es suficiente para que uno pida una disculpa, quién soy yo para decirle a una persona -que está viviendo una realidad diferente a la mía- y que me está diciendo oye, -lo que dijiste en tú realidad me dolió-, cómo yo le voy a decir no pasa nada, solo fue un comentario”.

Daniela Rodrice, creadora de contenido.