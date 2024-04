Cristian Castro presume a su nueva novia Ingrid Wagner, pero no lo bajan de “perverso” y mujeriego porque andaba contra mujer mientras conquistaba a su pareja.

A un mes de que terminara su relación con Mariela Sánchez -de 42 años de edad- Cristian Castro, de 49 años de edad, ya estaba presumiendo a su nueva novia.

El cantante ha sido duramente criticado, pues aseguran que es un patán por jugar con los sentimientos de las mujeres y engañarlas.

Habían pasado sólo 5 semanas de su ruptura con Mariela Sánchez, cuando Cristian Castro ya estaba de viaje en Londres con su nueva novia.

Cristian Castro presumió en redes sociales a Ingrid Wagner, una abogada argentina que es su nueva pareja.

Todo indica que Cristian Castro no sabe estar solo y por eso tiene un modus operandi para conquistar mujeres.

Ana María Alvarado, de 55 años de edad, reveló que Cristian Castro suele hablar con varias mujeres mientras tiene parejas.

Cristian Castro sería coqueto con varias mujeres a la vez, con el fin de tener nueva novia cuando termina con su pareja del momento.

Pero eso no sería todo, pues Cristian Castro sería un verdadero patán con las mujeres que “ya no son de su interés”.

Ana María Alvarado contó en Sale el Sol que Cristian Castor invitó a una mujer a Londres al mismo tiempo que hablaba con Ingrid Wagner.

Cuando Cristian Castor concretó su relación con Ingrid Wagner, se quiso “deshacer” de la mujer a la que había invitado.

Y eso no fue lo peor, pues esta joven se tuvo que regresar en un viaje económico y estuvo sola en Londres sin conocer el idioma.

“Cuando llega la otra chica le dice ‘ay, como que no me siento a gusto contigo, como que vienes rara’, entonces le dice ‘tú me invitaste, tú me pagaste el boleto, ¿qué te está pasando?’ (...) y luego le dijo ‘te voy a comprar tu boleto de regreso porque ya no me siento cómodo, y además me estás haciendo gastar dinero. Vete a un hotelito, y pasa tus vacaciones porque me sales cara’”

Ana María Alvarado