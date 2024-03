Cristian Castro el más rencoroso, le tira a su ex Mariela Sánchez y hasta la llama “trauma” en pleno concierto.

Un mes duró el tórrido romance de Cristian Castro -de 49 años de edad- y Mariela Sánchez, de 42 años de edad.

Parecía que esta historia de amor iba a termina en boda en la Basílica de Guadalupe, sin embargo, la ruptura se convirtió en una fea indirecta de Cristian Castro a su ex.

Cristian Castro suele ser inestable, por lo que su separación de Mariela Sánchez no fue sorpresa para muchos.

El cantante se encuentra de gira con Yuri, de 60 años de edad, y el pasado 22 de marzo dieron un concierto en el Auditorio Nacional.

Durante una interacción entre Yuri y Cristian Castro, la cantante se burló de que ya se le había quitado el acento argentino a su colega.

“¿En qué estás pensado Cristian? Ya no estás en Argentina. ¿No se han dado cuenta de algo? Ya que me está retando lo voy a echar al agua. Ya no tiene el acento argentino”

Yuri