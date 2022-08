Durante un encuentro con la prensa Bárbara de Regil confesó que no le gusta el cuerpo que Chiquis Rivera tanto presume.

Y es que de acuerdo con Bárbara de Regil el cuerpo de Chiquis Rivera se la hace muy “sexual”, algo que no iría con ella.

Sin embargo, la actriz de 35 años de edad destacó no tiene nada en contra de la cantante de 37 a quien aplaudió por alentara sus seguidores a comenzar a hacer ejercicio.

En un encuentro con la prensa la actriz interprete de Rosario Tijeras, Bárbara de Regil, fue cuestionada sobre el cuerpo de Chiquis Rivera.

Y es que la cantante desde algún tiempo ha comenzado a presumir los resultados que el ejercicio y una dieta saludable le han ayudado a conseguir.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la cantante por mejorar su aspecto Bárbara de Regil aseguró que no le gusta el cuerpo de Chiquis Rivera para ella misma.

Pues mencionó que la Chiquis Rivera tiene un cuerpo con muchas curvas, lo cual lo hace ver muy sexual para su gusto, por lo que no trabajaría o se operaría para tener ese aspecto.

“No es mi estilo de cuerpo, no es el cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, como sexy”

Barbara de Regil