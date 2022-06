Aleida Núñez formará parte de la marcha LGBT en la CDMX 2022, por lo que habló sobre sus preferencias sexuales, descartando totalmente sentir atracción hacia las mujeres.

De forma contundente Aleida Núñez dijo “me encantan los hombres”, platicando que ha podido tener oportunidad de experimentar con mujeres, pero no le es atractivo.

Asimismo, Aleida Núñez contó que en una ocasión una mujer se le desnudó por completo, situación a la que dijo que se sintió incómoda, pues no estaba acostumbrada a ello.

“Lo natural sería que el hombre te haga algo”, dijo de forma nerviosa al recordar el bochornoso momento que vivió.

Aleida Núñez: Así la intentó seducir una mujer

Aleida Núñez contó a los micrófonos de ‘delarosatv’ que mujeres sí le han declarado su amor, pero hubo una ocasión en que la hicieron sentir muy incómoda.

La actriz contó que estando en un camerino, una mujer con la que trabajaba se le desnudó enfrente insinuandole tener un encuentro sexual.

Aleida Núñez, actriz. (@aleidanunez)

Sin embargo, Aleida Núñez más allá de sentirse atraída por la acción dijo que se sintió incómoda, pues contó que para ella, “lo natural es que el hombre te haga algo”.

Esta fue la única ocasión en que Aleida Núñez vivió una situación así, misma en la que dijo fue clara con la mujer y le expresó que aunque la quería mucho “no me llama la atención”.

Aleida Núñez confirma lo sabido “me encantan los hombres”, dice

Aleida Núñez dijo que aunque una mujer la sedujo desnudándose sin aviso alguno, ella dijo que la hacía sentir halagada pero “me encantan los hombres”.

La actriz compartió que aunque “no lo he hecho, no he probado”, no siente atracción ni por experimentarlo.

Además, reconoció que ya tiene trayectoria con los hombres, pues recordó que ya estuvo casada y ha tenido varios novios, entre ellos algunos millonarios.

Sin embargo, Aleida Núñez dijo que los gustos de cada personas “son muy respetables, no tengo problema con eso”.

Por otra parte, recordó que tiene novio y aunque sí es con quien se besa en el Vive Latino, como las imágenes que se mostraron en TvNotas, aseguró “no es camarógrafo”.

Finalmente, Aleida Núñez compartió que bajo su consentimiento nunca la ha tocado una mujer, pero cree que en evento sí pudo haber sucedido.