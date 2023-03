Tras ser golpeado por Chessman, al conductor Adrián Marcelo le duele mucho que crean que se lo merecía.

En el escándalo suscitado el pasado 4 de marzo durante el festival ‘The World Is a Vampire’ en el Foro Sol de la CDMX, donde Adrián Marcelo fue golpeado por el luchador de la Triple A: Chessman.

Nuevamente, el conductor Adrián Marcelo -de 32 años de edad- volvió a levantar la voz en sus redes sociales, pero esta vez en contra de los que han asegurado que merecía ser golpeado por Chessman.

Adrián Marcelo es el nuevo Alfredo Adame; las burlas y los memes no paran

A través de un tuit, Adrián Marcelo expresó lo que sentía tras volverse objeto de memes por ser golpeado por el luchador Chessman -de 47 años de edad.

Por lo que Adrián Marcelo alegó que la violencia no es el camino y cuestionó el que mereciera ser golpeado por Chessman, pues es una explicación muy baja.

Ya que el conductor Adrián Marcelo argumentó que pese a que sus preguntas puedan ser tontas, no quiere decir que merezca ser golpeado, tal y como lo hizo el luchador Chessman.

“Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van.”

Adrián Marcelo