David Páramo afirma que “ha vencido al aneurisma” que casi le cuesta la vida

David Páramo anunció en el noticiero Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva que ya no tiene el aneurisma que a finales de abril pasado casi le provoca la muerte.

En un mensaje de audio, David Páramo, de 54 años de edad, dio detalles sobre su estado de salud y las secuelas que le dejó el accidente cebrovascular.

David Páramo reconoció que todavía tiene por delante una larga recuperación, pero aseguró que más pronto de lo que se podría imaginar, regresará a trabajar:

“La gran noticia es que usted que es fan, que es seguidor, que es y se considera amigo del padre del analisis superior, pronto me volverá a ver en televisión”

El lunes 5 de julio, Ciro Gómez Leyva informó en su noticiero de Imagen TV que a 65 días de haber sufrido un derrame cerebral, David Páramo saldrá del hospital en una horas.

El analista financiero terminará de recuperarse en su casa, agregó Gómez Leyva, quien dio a conocer un audio en el que David Páramo anunció buenas noticias:

“El ‘padre del análisis superior’ le tiene una noticia que usted había esperado... sé que en sus oraciones ha estado, muchas de las oraciones de ustedes las he sentido. El padre del análisis superior ha vencido al aneurisma que estuvo cerca de cobrarme la vida ya no existe, ya no más”

David Páramo, analista financiero