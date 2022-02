Zendaya se une al elenco de la película ‘Challengers’, drama que dirigirá Luca Guadagnino, cineasta italiano conocido por ‘Call Me by Your Name’.

Tras el éxito obtenido con la serie ‘Euphoria’, Zendaya sigue sumando proyectos para consolidar su carrera en el cine.

Esta vez informó que Zendaya se unirá al reparto de la película ‘Challengers’.

Zendaya compartirá pantalla con Josh O’Connor y Mike Faist, actores que también comienzan a despegar su carrera en el mundo del entretenimiento.

Con este proyecto en puertas Zendaya demuestra que tiene más talento para afrontar cualquier rol que se le proponga.

Zendaya (Instagram Zendaya)

¿De qué tratará ‘Challengers’? Película protagonizada por Zendaya

La película ‘Challengers’ que tendrá como actriz estelar a Zendaya, todavía no tiene una sinopsis oficial.

Sin embargo, desde Deadline se reporta que ‘Challengers’ nos contará la historia de Tashi, una jugadora de tenis que se convierte en entrenadora de su esposo Art.

Deportista mediocre que será ayudado por su mujer para transformarse en un campeón de Grand Slam reconocido en todo el mundo.

Zendaya será Tashi. Ella será la responsable de sacar el espirítu competitivos de su marido al confrontarlo con su exnovio, otro tenista fracasado.

Zendaya (@zendaya - Instagram)

El guión de ‘Challengers’ estará escrito por el joven Justin Kuritzkes, novelista y dramaturgo estadounidense que apenas debuta en el cine.

Cabe destacar en este proyecto que dirige Luca Guadaginino, también está involucrada la exitosa productora Amy Pascal .

Personaje importante en el UCM, y la más reciente película Spider-Man: No Way Home, donde se reunieron tres generaciones de Spider-Man.

Amy Pascal formó parte de las personas encargadas de negociar el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Zendaya y Tom Holland (Cindy Ord/AFP / Getty Images via AFP)

¿Cuándo se estrena ‘Challengers’? Cinta donde participara Zendaya

La cinta ‘Challengers’ no tiene una fecha confirmada de estreno . MGM apenas dará luz verde para que se comiencen la filmaciones.

Dicha situación haría que los espectadores puedan disfrutar de ‘Challengers’ y Zendaya hasta el 2023.

Por lo pronto habrá que esperar a ver si los actores de ‘Challengers’ realizan alguna declaración que de más pistas sobre esta película que promete mucho.