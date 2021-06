‘Call me by your name’ tendrá segunda parte, confirma su protagonista

En definitiva, ‘Call me by your name’, cinta dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Timothée Chamalet y Armie Hammer, fue una de las que más revuelo causó el año pasado y no era para menos, se trató de una producción impecable con actuaciones fantásticas y una historia inmejorable.

Durante la década de los Italia sirve de escenario para el amor irrefrenable que nace entre Elio, un adolescente que se encuentra en plena búsqueda de su identidad y Oliver, un joven estudiante de Universidad que pasa el verano en casa de uno de sus profesores (el padre de Elio).

Si te enamoraste del romance (algo tormentoso) de esta pareja seguro ya sabes que muchos seguidores de la película reclamaron que ésta no incluye el último capítulo del libro que la inspiró. En él, Elio y Oliver se reencuentra algún tiempo después...

Esa noticia nos devolvió el aliento pues pudo asumirse que llegaría una segunda parte del filme aunque no se habían tenido noticias de este hasta que, durante el Festival Internacional de Toronto, Hammer otorgó una entrevista a Variety y reveló que ya se está trabajando en la esperada secuela.

El actor aseguró que sabe mucho más de lo que puede contar, pero confesó que Guadagnino sólo está esperando a que Timothée cumpla la edad que su personaje tiene en la segunda parte de la historia para comenzar a filmar.

Esperamos con ansias la llegada de la segunda parte de ‘Call me by your name’ que seguramente seguirá cautivando corazones.