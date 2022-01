Zendaya quiere debutar como directora, con una película de amor de dos mujeres negras

Zendaya quiere debutar como directora de cine, con una película de amor de dos mujeres negras, tal y cono reveló en una reciente entrevista.

Sin duda alguna, Zendaya se ha convertido en una de las actrices estadounidenses más queridas.

Pues no solo participó en “Spider-Man: No Way Home”, a lado de su novio, Tom Holland, quien a su vez fue el protagonista de la historia.

Sino que también ha participado en exitosas producciones como “Euphoria”, “The OA” y “Black-ish”.

Zendaya y Tom Holland, alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Amy Sussman/AFP)

A Zendaya le gustaría debutar como directora de cine, retratando el romance dos mujeres negras

Recientemente se dio a conocer que a Zendaya le gustaría debutar como directora de cine, retratando el romance de dos mujeres negras en una película.

Fue durante una reciente entrevista que Zendaya tuvo con Colman Domingo, quien a su vez es el coprotagonista de Euphoria, que la actriz habló de sus planes a futuro.

Entonces, luego de que se le preguntara acerca de sus próximos planes, la actriz de 25 años, confesó que le gustaría estrenarse como directora de cine.

Zendaya en los Premios Oscar 2021 (Chris Pizzello / AP)

A pesar de que esto implicaría todo un reto para ella, no sería del todo descabellado que lo realizara.

Pues cuenta con gran experiencia en cientos de producciones, ya que su trayectoria inició desde que ella tenía 13 años de edad, con la serie de Disney Channel, “Shake It Up”.

Desde entonces, su fama no hizo más que crecer, llegando a los grandes elencos en los que ha participado actualmente.

Zendaya y Hunter Schafer en la serie Euphoria de HBO Max (HBO Max)

No obstante, Zendaya dejó en claro que aún no tiene un plan concreto para su proyecto, pero la perspectiva de dirigir su propia película es algo que le emociona.

Entonces, Colman Domingo, la animó a que hablara un poco más al respecto.

Así que la también estrella de “Dune” explicó que le gustaría hacer “una simple historia de amor sobre dos chicas negras”.

Cabe señalar que esta no sería la primera vez que Zendaya se manifiesta a favor de la comunidad LGBT, pues en ocasiones anteriores ha declarado su apoyo hacia este grupo de personas.

“No quiero que esté arraigada en nada. Solo una historia sobre dos personas que se enamoran. Algo sencillo, bonito, que te deje feliz y con ganas de enamorarte” Zendaya