We Live in Time es la nueva película de A24; este es su tráiler, pero ¿de qué trata, cuándo se estrene y dónde verla? Aquí te contamos.

La productora A24 ha lanzado el primer tráiler de su nueva película We Live in Time, cinta que promete dar de qué hablar.

Pues además de ser la próxima película romántica con clasificación R de A24, We Live in Time está protagonizada por los actores Andrew Garfield y Florence Pugh.

We Live in Time: Tráiler, de qué trata, cuándo se estrene y dónde ver la nueva película de A24 (A24)

¿De qué trata We Live in Time, la nueva película de A24? Este es su primer tráiler

La productora A24, ha lanzado el primer tráiler de su nueva película romántica We Live in Time.

Película de A24, We Live in Time que estará protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh, de 40 y 28 años respectivamente.

We Live in Time c entrará su trama en Almut y Tobias, dos jóvenes que se conocerán en un encuentro poco peculiar, mismo que les cambiará la vida.

Sin embargo, ese no solo será el único encuentro sorpresa que tendrán Almut y Tobias, luego de que sus vidas vuelvan a enfrentarse a otro duro golpe.

Con ello, en la sinopsis de We Live in Time, la nueva película de A24 se leé:

“Almut y Tobias se unen en un encuentro sorpresa que cambiará sus vidas. A través de instantáneas de su vida juntos enamorarse el uno del otro, construir un hogar, convertirse en una familia, se revela una verdad difícil que sacude sus cimientos. A medida que se embarcan en un camino desafiado por los límites del tiempo, aprenden a apreciar cada momento de la ruta poco convencional que ha tomado su historia de amor”. A24

¿Cuándo y dónde se estrena We Live in Time, la nueva película de A24? Su llegada será a salas de cine

We Live in Time, la nueva película de A24 tendrá estreno mundial en salas de cine durante el otoño de 2024.

La fecha de estreno de We Live in Time, la nueva película de A24 en Estados Unidos será el próximo 11 de octubre del 2024.

La fecha exacta de estreno en cines de México para We Live in Time, la nueva película de A24 aún no se ha anunciado, aquí te estaremos actualizando.

Este es el reparto de We Live in Time, la nueva película de A24

Además de Andrew Garfield y Florence Pugh, protagonizando We Live in Time, el reparto de la nueva película de A24 se completa con las actuaciones de:

Adam James, de 51 años

Marama Corlett, de 33 años

Aoife Hinds, de 33 años

Nikhil Parmar, de 34 años

Heather Craney, de 53 años

Sarah Moyle, de 54 años