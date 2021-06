Vin Diesel podría hacer un musical de ‘Rápidos y Furiosos’

‘Rápidos y Furiosos’ ha sido una de las sagas más exitosas en el mundo del cine.

Con el estreno de ‘Rápidos y Furiosos 9’, el mundo de esta franquicia de acción parece estar lejos de terminar.

Durante el programa ‘The Kelly Clarkson Show’, Vin Diesel, protagonista de la saga, aseguró que le gustaría realizar un musical de ‘Rápidos y Furiosos’.

“Me muero por hacer un musical, así que sí, ¡lo haría! ¡Toda mi vida he muerto por hacer un musical! Estuve así de cerca de hacer ‘Guys and Dolls’ con Steven Spielberg, pero al final no lo hicimos”

Vin Diesel