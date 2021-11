‘Transformers: Rise of the Beasts’ retrasa su estreno un año; Paramount se anuncio que la nueva entrega de la saga llegará hasta junio del 2023, en lugar de junio de 2022.

Esto tomar por sorpresa a todo mundo, pues la productora recién anunció que ‘Transformers: Rise of the Beasts’ había terminado sus grabaciones.

Todo indicaba que no había problemas en el desarrollo de ‘Transformers: Rise of the Beasts’, cumpliendo cabalmente con su fecha de estreno para el año que entra.

Transformers: Rise of the Beasts (Paramount)

Sin embargo, Paramunt ha decidido tomarse año y medio para la post producción de ‘Transformers: Rise of the Beasts’, sin dar ninguna explicación al respecto.

No obstante, podría deberse a lo ambiciosa será ‘Transformers: Rise of the Beasts’, la cual mostrará a los Maximales y Predacons, de la serie ‘Beast Wars’.

Además de tener en pantalla tanto a Optimus Prime, como a Optimus Primitivo, dos de los personajes más queridos de la saga de ‘Transformers’.

‘Transformers: Rise of the Beasts’ provocó el retraso de la nueva película de ‘Star Trek’

El retraso de ‘Transformers: Rise of the Beasts’ provocó un efecto dominó en otros estrenos de Paramount, específicamente en la nueva película de ‘Star Trek’.

En lugar de salir en junio de 2023, la película de ‘Star Trek’ llegará en diciembre de ese mismo año, esto se debe a que ‘Transformers: Rise of the Beasts’ ya ocupó ese lugar a mediados de año.

A diferencia de ‘Transformers: Rise of the Beasts’, no se sabe mucho de ‘Star Trek’, sólo que su director será Matt Shakman, con un guión de Lindsey Beer y Geneva Robertson-Dworet, y producción de J. J. Abrams.

Star Trek (Paramount)

Por lo que este retraso de medio año le servirá perfectamente a ‘Star Trek’ para evolucionar en su producción, la cual no se ha movido mucho que digamos.

Con esto al momento del estreno de ‘Transformers: Rise of the Beasts’ habrán pasado 5 años desde la salida de ‘Bumblebee’, la película más reciente de la saga.

Esto se traduce en una larga espera para los fans, quienes ya estaban contando los días para ‘Transformers: Rise of the Beasts’.

